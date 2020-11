Traditioneller Rotkreuz-​​Bazar geht auf Tour

Traditionsmäßig tritt der «Kleeschen» anlässlich des Rotkreuz-Bazars auf der Bühne der Victor Hugo-Halle im Luxemburger Viertel Limpertsberg auf. Doch am kommenden Sonntag ist er im Schaufenster eines Concept-Stores im Royal Hamilius in der Hauptstadt zu sehen. Aufgrund der Corona-Pandemie findet der traditionelle Rotkreuz-Bazar zwar statt, aber anders als gewohnt. Das Event läuft übrigens bereits seit dem 2. November und dauert noch bis zum 29. November.

«Seit Juli überlegen wir uns bereits, wie man diese Veranstaltung trotz der Einschränkungen anpassen könnte», sagt Manou Hoss, Präsidentin der Lokalsektion Luxemburg-Stadt des Roten Kreuzes. Das Event absagen sei nicht in Frage gekommen, denn es ginge vor allem darum, das Luxemburgische Rote Kreuz und die Menschen, die davon abhängen zu unterstützen. So sei die Idee entstanden, den traditionellen Rotkreuz-Bazar durch eine digitale Plattform sowie durch verschiedene Pop-Up-Events zu ersetzen. Am kommenden Freitag öffnet der Concept-Store auf dem Royal Hamilius. «Die Hygienemaßnahmen gelten weiterhin. Dennoch bieten wir einen Ort der Geselligkeit und des Austauschs an. Inmitten der Hauptstadt und in verschiedenen Stadtviertel», betont Hoss.

Der gesamte Erlös von «Bazar On Tour 2020» geht an Kinder und Jugendliche, die von der gegenwärtigen Situation besonders stark betroffen sind.

(fl/L'essentiel)