Neuer Leiter bei der Brasserie de Luxembourg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im vergangenen Jahr war Gilles Nackaerts General Manager der Brasserie de Luxembourg. Nun wurde er zum «Sales Director Belgium on trade» befördert, wo er für die Entwicklung des Vertriebs im Bereich Horesca verantwortlich sein wird.

Damit verlässt er seine Position bei der Brasserie de Luxembourg und Ryan Fritsch übernimmt zum 1. September die Leitung. Der gebürtige Amerikaner, der sich für Bier begeistert, arbeitet seit 2018 mit AB-InBev Belgien zusammen. Dort leitete er mehr als 200 Vertriebsmitarbeiter in Luxemburg, Belgien und Deutschland.

Der neue CEO will «in der Kontinuität seines Vorgängers weiterarbeiten», so eine am Freitagabend veröffentlichte Aussage, «die Marke Diekirch und die Brasserie de Luxembourg entwickeln und gleichzeitig das Bierangebot der Gruppe bereichern».

(L'essentiel)