Mehrere Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten

Mittwochabend gegen 18.30 Uhr parkte eine Frau ihren Wagen in Esch/Alzette in der Rue d‘Ehlerange und wollte aussteigen. Hierbei übersah sie einen herannahenden Fahrradfahrer, der gegen die, unerwartet geöffnete, Fahrertür prallte. Der Fahrradfahrer zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei weiter mitteilt, ereignete sich fast zeitgleich in Mondorf in der Route d‘Ellange ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Ein Fahrer prallte in einen Wagen, welcher durch die Wucht des Aufpralls einige Meter weiter in ein abgestelltes Auto geschleudert wurde. Ein Fußgänger befand sich jedoch in unmittelbarer Nähe des abgestellten Wagens und wurde beim Zusammenstoß zwischen beide Autos eingeklemmt. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Die drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein erster Test vor Ort ergab, dass der zulässige Höchstwert deutlich überschritten wurde. Auf der Dienststelle war es dem Mann nicht möglich, einen weiteren Test durchzuführen, woraufhin eine Blut- und Urinprobe im Krankenhaus durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde eingezogen und Strafanzeige gestellt.

Junge Frau in Graben gestürzt

Ein weiterer Unfall ereignete sich Mittwochmittag gegen 14.30 Uhr auf der CR135. Kurz vor dem Dorfeingang Givenich spazierte eine Passantin den Berg hoch, als sie von einem Wagen gestreift wurde. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte die junge Frau in den Graben und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu.

Der Polizei zufolge ist das Fluchtfahrzeug schwarz und trägt ein luxemburgisches Kennzeichen.

Hinweise zum gesuchten Fluchtwagen sowie zum Unfallhergang nimmt die Polizeidienststelle Echternach entgegen: 244 72 500

(fj/L'essentiel)