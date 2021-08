Flipper erobern Luxemburgs Pausenräume

Wie wäre es, den Arbeitstag mit einer Partie Billard zu beginnen? Oder mit einer Runde Dart? Oder besser noch, mit all Ihren Kollegen am Tischkicker? Der Gedanke mag absurd erscheinen, aber genau das haben einige Chefs in Luxemburg beschlossen. «Seit zehn Jahren», sagt Eric Masse, Leiter von Mass'Automatic, einem auf Spielautomaten spezialisierten Unternehmen, das seit 1964 an der französischen Grenze tätig ist und heute zahlreiche Kunden im Großherzogtum hat. KPMG, Auchan, Anwaltskanzleien, große Wirtschaftsprüfungskonzerne und jetzt auch kleine Handwerker. Die Liste wird immer länger und sie haben alle eines gemeinsam: «Die Konzentration auf das Wohlbefinden am Arbeitsplatz, die Geselligkeit... und das Feedback ist durchweg positiv», erklärt Masse.

Der Trend ist einfach: Man nutzt einen verfügbaren Raum in den Räumlichkeiten des Unternehmens und verwandelt ihn in ein Freizeitzimmer. Was vor einigen Jahren noch in Cafés angeboten wurde, ist nun auch am Arbeitsplatz zu finden. Bei der Elgon AG, einem IT-Beratungsunternehmen in Koerich, ist im Schulungszentrum ein kleines Paradies entstanden. Mitarbeiter und Kunden, die zu mehrtägigen Schulungen kommen, können sich über ein Spielzimmer freuen, bei dem selbst die Profis in der Branche vor Neid erblassen. Es gibt einen Billardtisch, einen Flipper und ein Arcade-Spiel. Morgenkaffee, Mittagspause, Feierabend... alles ist möglich, um hier einen entspannten Moment zu verbringen. «Die meisten Kunden sind von dieser Idee begeistert», berichtet Delphine Poncelet, Assistentin der Geschäftsführung.

«Probleme sind leichter zu bewältigen»

Was genau so ein Raum kostet, möchten die Unterenehmen nicht genau beziffern, aber es beläuft sich offensichtlich auf mehrere zehntausend Euro für Ausrüstung und Zubehör. «Im Durchschnitt sind es etwa 5000 Euro. Rechnen Sie alleine nur für einen guten Tischkicker mit 2000 Euro», sagt Masse. «Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Chef die Ärmel hochkrempelt und mit den Teams zum Spielen kommt. Wie Kinder!»

Dieser Trend, auch wenn er durch die Coronakrise geschwächt wurde, hat eine große Zukunft vor sich. «Probleme lassen sich noch leichter angehen», sagt Eric Masse. «Jeder kann sich entspannen, Ideen austauschen und Leute aus der gleichen Branche und anderen Unternehmen treffen», stimmt Delphine Poncelet zu. Die Geschäfte werden also auch inmitten einer Partie Airhockey geführt.

(NC/L'essentiel)