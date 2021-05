Mieter in Limpertsberg muss weiter zittern

Der Eigentümer einer Wohnung in Limpertsberg fordert die Beendigung des mit dem Mieter abgeschlossenen Mietvertrags. Dieser hatte 2019 ein gerichtliches Verfahren eingeleitet, um eine Senkung seiner Miete um 40 Prozent zu erreichen. Der Vermieter beruft sich dabei auf Renovierungsarbeiten, die durchgeführt werden müssen. Die Räumung des Mieters sollte eigentlich bereits am 1. März erfolgen.

Am heutigen Montag ging der Fall vor Gericht. Die Aufforderung zur Kündigung sei «illegal, missbräuchlich und beschämend», sagte der Mieter vor Gericht. Er berief sich insbesondere darauf, dass der Eigentümer der Wohnung im Oktober 2019 vor dem Mieterbeirat erklärt hatte, dass die Wohnung in einem guten Zustand sei. Außerdem erinnerte er sich daran, dass ein Sachverständiger, der in seine Wohnung gekommen war, um über das Mietminderungsbegehren zu entscheiden, festgestellt hatte, dass die Wohnung «gut gepflegt und renoviert» sei.

Entscheidung am 7. Juni

Die Anwältin des Vermieters, der bei der Verhandlung nicht anwesend war, erklärte, dass in der Wohnung seit 2010 keine Renovierung mehr stattgefunden habe. «Es ist notwendig, die Heizkörper, die Innentüren, die Küche, das Bad und auch die Fliesen im Wohnzimmer zu ersetzen», zählte die Anwältin auf. Es liege ein schwerwiegender und berechtigter Grund für die Arbeiten vor. Die Entscheidung wird am 7. Juni verkündet.

Zur Erinnerung: Der Mieter, der sich auf das Gesetz aus dem Jahr 2006 beruft, wonach die Jahresmiete fünf Prozent des eingesetzten Kapitals nicht übersteigen darf, war mit seinem Antrag auf Mietminderung im Juni 2020 abgewiesen worden. Daraufhin legte er Berufung ein und am 21. Dezember 2020 erging ein neues Urteil – erneut zugunsten des Vermieters.

(ol/L'essentiel)