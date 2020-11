Kicker aus Luxemburg könnten ein Hit werden

Die Firma Playpack mit Sitz in Mamer hat einen «ökologischen Kickertisch aus Karton und Holz, 100% recycelbar» entwickelt, der leicht (10 Kilogramm) und schnell aufzubauen ist. «Kartoni» kommt verpackt in einem kleinen Koffer, verfügt aufgebaut aber über die Abmessungen eines richtigen Turnier-Kickers (1,45 Meter lang, 71 Zentimeter breit und 89 Zentimeter hoch). Kostenpunkt: knapp 100 Euro.

Aufgrund der Corona-Pandemie hatte die Firma in Mamer wie viele andere zu kämpfen. «Durch die Restriktionen und die Verschiebung großer Turniere wie der Europameisterschaft sind leider viele Bestellungen storniert worden», bedauert Grégory Monaco, Manager der Firma Playpack. Was eigentlich als Partyspaß für den Sommer gedacht war, könnte jedoch für das kommende Weihnachtsfest zum Geheimtipp für jeden Fußball-Fan im Land werden.

«Wenn man den Tisch gut behandelt, wird er lange halten», versicherte uns der Playpack-Chef, der das Projekt mit vier anderen entwickelt hat. «Wir verfügen über einen ausreichenden Lagerbestand und sind in der Lage, auf Bestellungen in weniger als einer Woche zu reagieren». Gute Aussichten also für Weihnachten!

(fl/L'essentiel)