Super Plus wird am Mittwoch wieder günstiger

Der Literpreis des 98er-Sprits fällt am Mittwoch wieder ein wenig, das teilte die Regierung am Dienstag mit. Somit zahlen Fahrer, die Super Plus an der Zapfsäule tanken ab Mitternacht noch 1,143 Euro pro Liter.

Der Liter kostet demnach 1,5 Cent weniger als zuvor. Die Preise für Super und Diesel bleiben unverändert: Ein Liter 95er kostet 1,091 Euro, Dieselfahrer zahlen 0,919 Euro pro Liter.

(L'essentiel)