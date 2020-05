«85 Prozent der Grenzgänger holen ihre Masken ab»

«Das ist die größte Mission, die jemals von der Armee auf luxemburgischem Territorium durchgeführt wurde», sagt Max Goeres, Logistik-Offizier bei der Lëtzebuerger Arméi. Zehn Millionen Masken sollte die Armee bis Sonntag an zwölf Standorten an Grenzgänger verteilen – ein logistischer Kraftakt. «Normalerweise werden wir hauptsächlich zur Unterstützung bei Naturkatastrophen benötigt. Diese Einsätze dauern ein paar Tage, höchstens ein paar Wochen», sagt Goeres.

Die Corona-Krise sei außergewöhnliches Ereignis und eine große Herausforderung für die luxemburgische Armee: «Am schwierigsten war es, die verschiedenen Standorte im ganzen Land parallel zu koordinieren. Die Zusammenarbeit mit den Gemeinden und der Post hat aber wunderbar funktioniert. Alles ist reibungslos verlaufen», so der Offizier weiter.

« Wir haben immer ein Auge auf der Entwicklung im Land »

Mehr als 200 Personen wurden mobilisiert, um die Schachteln mit 50 Masken an die Grenzgänger zu verteilen. 70 Prozent haben ihren Atemschutz bereits abgeholt. Die Verteilung endet nach drei Wochen am kommenden Sonntag an den beiden noch verbleibenden Standorten in Esch-Belval und am Findel. «Jeden Tag kommen noch immer zwischen 1000 und 2000 Personen. Insgesamt ist der Betrieb aber schon zurückgegangen. 80 bis 85 Prozent der Grenzgänger werden bis Sonntag ihre Masken wieder haben», schätzt der Soldat.

Eine beachtliche Zahl, wenn man bedenkt, dass ein nicht unerheblicher Teil der Arbeitnehmer aus Frankreich, Belgien und Deutschland noch immer von zuhause aus arbeitet und schon seit Wochen nicht mehr nach Luxemburg gekommen ist. «Wir haben ein sehr positives Feedback für unsere Arbeit erhalten. Die Menschen begrüßen die Initiative der Regierung und schätzen auch die schnelle und unkomplizierte Art der Verteilung», sagt Goeres. Um die Masken zu bekommen mussten die Grenzgänger lediglich den Brief von der Regierung vorlegen.

Die Armee will nun wieder zu ihrer normalen Tätigkeit zurückkehren. Allerdings auch «immer ein Auge auf die Entwicklung der Pandemie haben, um gegebenenfalls wieder schnell eingreifen zu können», wie Goeres sagt.

(Thomas Holzer/L'essentiel)