Der Tornado vom 9. August 2019 im Süden des Landes, steckt den Luxemburgern immer noch tief in den Knochen. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass das Großherzogtum auch in letzter Zeit nur durch Glück verschont blieb. Am 19. Juni diesen Jahres verwüsteten mindestens drei Tornados die belgische Gemeinde Beauraing südlich von Dinant und am vergangenen Sonntag zerstörte ein Tornado einen Bauernhof in der Gemeinde Houffalize, weniger als einen Kilometer von Luxemburg entfernt.

«Das Phänomen Tornado kennt keine Grenzen», weiß Luca Mathias, Spezialist bei Météolux. «Der, der am Sonntag in der Gemeinde Houffalize in Belgien zu sehen war, könnte sich tatsächlich hier in Luxemburg gebildet haben.»

«Tornados vorherzusagen, ist kompliziert»

Doch sind wir mit den aktuellen Wettermodellen tatsächlich inzwischen in der Lage, Tornados vorherzusagen? «Es ist möglich, ein regionales Risiko vorherzusagen», erklärt Luca Mathias. «Angaben dazu zu machen, dass oder wann ein Tornado tatsächlich eine Region treffen wird, ist mit den Radardaten allerdings weiterhin kompliziert und daher nicht möglich.»

Der Tornado, der am Sonntag in der Nähe der Grenze zum Großherzogtum auftrat, sei nicht so deutlich zu prognostizieren gewesen wie der vom 19. Juni in Beauraing. Über dem Ardennenmassiv und nördlich von Luxemburg hätte in Bodennähe ein Ostwind geherrscht, während in höheren Lagen ein Südwind wehte. «Einige Modelle hatten die Richtungsänderung mit der Höhe vorausgesagt, andere wiederum nicht. Es gab mehrere Faktoren, die am Sonntag unklar waren, weshalb es schwieriger war, diesen Tornado vorherzusagen.»

A thunderstorm with supercellular characteristics is currently active near the Belgian border at the northern tip of #Luxembourg. The cell is moving northward. Current radar animation ⤵️ pic.twitter.com/lxND9bSjOW — Luca Mathias (@meteomathias) June 27, 2021

«Les tornades restent un sujet délicat »

Ob sich das Phänomen nun häufen wird, bleibe auch unklar. «In Bezug auf den Klimawandel können wir noch nicht sagen, ob Tornados mehr oder weniger häufig auftreten werden. Dank der umfassenden Daten, die uns seit den frühen 2000er-Jahren zur Verfügung stehen, können wir sagen, dass es in Europa durchschnittlich pro Jahr zwischen 200 und 400 Tornados über dem Boden gibt.» Es bleibe allerdings insofern ein Zufallsphänomen, als dass es beispielsweise im Jahr 2020 in der Großregion keine Tornados gab.

Sehe man sich die europäischen Statistiken an, falle auf, dass Tornados zwischen Mai und September auftreten – die meisten gebe ist im Juli. «Ein Tornado tritt in der Regel in Europa während der Sturmsaison auf», erklärt der Experte weiter. Sie seien in Europa aber weiterhin ein heikles Thema. Wir sind noch nicht so sensibilisiert wie beispielsweise die Vereinigten Staaten. In zehn oder 20 Jahren werden wir vielleicht Tornado-Risiken in die Berichte schreiben.

