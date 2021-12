Firmen befürchten Krankenschein-​​Welle

Kommt mit der Einführung von 3G ab dem 15. Januar eine Welle von Krankenscheinen auf Luxemburgs Firmen zu. Davor warnt jedenfalls der Luxemburgische Handwerksverband («Fédération des Artisans»-FDA) in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung. Viele Mitgliedsunternehmen hätten sich bereits an den Verband gewandt, weil sie Rat suchten. Denn immer häufiger stünden diese Firmen vor dem Problem, dass Mitarbeiter angesichts der drohenden Testpflicht unverhohlen mit einem Krankenschein drohen würden.

Bei einer Informationsveranstaltung des Verbandes am vergangenen Freitag habe sich dieses Bild weiter verstärkt, heißt es in der Mitteilung weiter. An der Veranstaltung, bei der über die Umsetzung von 3G in Unternehmen aufgeklärt hat, nahmen nach Verbandsangaben rund 300 Firmen teil. Die FDA fordert nun von der Regierung und der CNS Maßnahmen, um den Missbrauch von Krankschreibungen bei der Umgehung der Testpflicht auszuschließen. Andernfalls drohe die Maßnahme im Kampf gegen die Coronakrise ins Leere zu laufen. Dazu zählt laut FDA auch, dass Missbräuche bestraft werden müssten.

Die 3G-Strategie verlange von den Unternehmen einiges an Organisation, aber auch finanziellem Aufwand. Viele seien jedoch bereit, diese Anstrengungen zu unternehmen, um zur Krisenbewältigung beizutragen. Leidtragende eines Krankenschein-Missbrauches seien zudem nicht nur die Firmen, sondern auch die ehrlichen Arbeitnehmer, die nicht nur die Ausfälle der Kollegen kompensieren müssten, sondern auch über die Krankenkasse die Kosten mit den Firmen tragen müssten.

(L'essentiel)