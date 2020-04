Atemschutzmasken sind in Luxemburg rar und teuer

In Luxemburg hat sich die Lage etwas entspannt. Obwohl die Bestände an Atemschutzmasken zu Beginn der Gesundheitskrise erschöpft waren, ist es den Apotheken gelungen, ihre Lager wieder ein Stück weit aufzufüllen. Einfach sei das aber nicht gewesen, wie Yves Mischo, Generalsekretär des luxemburgischen Apothekerverbandes sagt: «Unsere üblichen Großhändler haben einige erhalten. Die Ware kommt fast ausschließlich aus China. Fracht, Transport, Zollabfertigung, all das ist teuer.»

Die Preise für die Schutzmasken sind steil durch die Decke gegangen. Teilweise kostet eine einfache chirurgische Maske mehr als einen Euro. «Ich habe 27 Euro für 15 Masken bezahlt, und ich habe lange gebraucht, um überhaupt welche zu bekommen. Das ist skandalös. Normalerweise kosten sie 20 oder 30 Cent pro Stück», sagt ein empörter Apothekenkunde gegenüber L'essentiel. Auf seine Beschwerde habe der Apotheker erklärt, dass er sie momentan einfach nicht billiger anbieten könne, da in Europa nicht genug Masken produziert werden.

«Reicht nicht, um Nachfrage dauerhaft zu befriedigen»

Durch die hohen Preise erziele seine Apotheke keine höheren Gewinne. «FFP2-Masken, die mehr als 90 Prozent der Partikel aus der Luft filtern, sind noch schwieriger zu beschaffen. Ich musste einige für neun Euro pro Stück verkaufen.»

Obwohl nun einige Lieferungen eingetroffen sind, «reicht das nicht, um die Nachfrage dauerhaft zu befriedigen», sagt Yves Mischo. Im Internet würden die Masken sogar zu noch höheren Preisen gehandelt. «Ich habe welche für 13 Euro gesehen. Ich danke nicht, dass das vorteilhaft für den Kunden ist.»

(th/L'essentiel)