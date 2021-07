Hund wird aus dem Fenster geworfen und stirbt

In Rümelingen hat am Dienstagnachmittag ein Hundeleben ein offenbar tragisches Ende genommen. Laut Zeugenaussagen sei das Tier am Dienstag aus dem Fenster einer Wohnung im zweiten Stock geworfen worden, wie die Police Grand-Ducale am Mittwoch mitteilt.

Bei dem Sturz erlitt das Tier so schwere Verletzungen, dass es nach Polizeiangaben eingeschläfert werden musste. Zwei tatverdächtige Personen wurden ermittelt, beide erwartet eine Strafanzeige wegen Tierquälerei.

(L'essentiel)