Pornokanal muss 25.000 Euro Strafe zahlen

Der Medienanbieter Groupe 555 ist zu einer Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro verurteilt worden, weil er sein Angebot Libido TV ohne gültige Lizenz weiter auf den Astra-Satelliten von SES ausstrahlte, wie die Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel (ALIA) am Freitag in einer Erklärung mitgeteilt hat. Libido TV wurde am 1. März 2011 gestartet und strahle von Mitternacht bis 5 Uhr morgens ein breit gefächertes pornografisches Programm aus.

«Recherchen ergaben, dass die Konzession für den Libido-Dienst seit dem 31. Dezember 2019 abgelaufen ist und nicht verlängert wurde», erklärt die Behörde. «Ein Antrag auf Verlängerung durch die 555 Group wurde im Februar 2020 an die Abteilung für Medien und Kommunikation der Regierung geschickt. Es fehlten jedoch die erforderlichen Belege und wurden nicht nachgetragen.»

Die gesetzliche Regelung erlaubt es Xavier Bettel (DP), Minister für Kommunikation und Medien, einen Betreiber, der eine gültige Genehmigung nicht einhält, mit einer Geldstrafe von maximal 25.000 Euro zu belegen, die im Wiederholungsfall verdoppelt wird, so Reporter.lu. Die Groupe 555 gehört dem Franzosen Christian Bartoli, einem Porno-Tycoon aus Marseille. Im Jahr 2012 erhielt er drei Lizenzen in Luxemburg. Die beiden anderen wurden nie kommerziell verwertet. Angeblich hat die Firma keine gültige Mailbox oder Telefonnummer in Luxemburg. Da eine Adresse in Bartringen angegeben war, haben wir verssucht die Groupe 555 zu kontaktieren. Ohne Erfolg.

(ol/L'essentiel )