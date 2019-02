«Zero Waste» ist auf dem Vormarsch

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Was wir versuchen, als Botschaft zu vermitteln, ist, die Verpackungen so weit wie möglich zu reduzieren», erklärt die «Zero Waste»-Anhängerin Isabel. Viele Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte bieten inzwischen entsprechende Regale, an denen Gläser und Beutel direkt und ohne Kunststofffolie mit Lebensmitteln gefüllt werden können.

Die Verwendung von recycelbaren oder wiederverwendbaren Materialien ist der erste Schritt zur Reduzierung von Abfall. Allerdings hat Zero Waste in der Praxis nur den klangvollen Namen: «Ich kenne niemanden, der wirklich gar keinen Müll produziert, aber wir haben unseren Verbrauch an verpackten Artikeln stark reduziert», sagt Isabel.

Die Einstellung der Menschen ändert sich

Nichts wegzuwerfen ist fast unmöglich, vor allem wegen des «versteckten Abfalls» durch die zahlreichen unnötigen Verpackungen. Dennoch gibt es Grund für Optimismus. Tania, die seit zehn Jahren «Zero Waste» praktiziert, glaubt, dass sich die Einstellung der Menschen langsam ändert. «Die letzten sechs Monate hat sich definitiv etwas getan.» Isabel stimmt dieser Beobachtung zu: «Die Menschen gehen immer bewusster mit dem Thema um.»

Allerdings sind die Politiker noch etwas vorsichtig. «Sie haben Angst, sich die Finger zu verbrennen, aber die Leute sind bereit», sagt Tania. Für Isabel muss der Wandel von den Bürgern ausgehen: «Es ist wirklich jeder Einzelne, der durch die Veränderung seiner Gewohnheiten und Forderungen Unternehmen und Behörden zur Veränderung zwingt.»

(Edoxie Allier/L'essentiel)