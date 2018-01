Rauchmelderpflicht ändert nichts an Versicherungen

Die Ankündigung, dass in jeder Wohnung in Luxemburg ab 2019 mindestens ein Rauchmelder vorhanden sein muss, wurde vom Verband der Versicherungsgesellschaften gut aufgenommen. «Das ist eine gute Nachricht. Es ist unbestreitbar, dass Rauchmelder Leben retten», sagt der Geschäftsführer des Verbandes, Marc Hengen.

Insgesamt sollen nach und nach 150.000 Rauchmelder für rund eine Million Euro in den Haushalten des Großherzogtums installiert werden. Die Kosten dafür übernimmt der Staat. An den monatlichen Beiträgen für eine Brandschutzversicherung ändert die Pflicht voraussichtlich jedoch nichts. «Es liegt an jedem Versicherer diese Pflicht in ihre Verträge aufzunehmen. Im Allgemeinen sind die Versicherten nicht an solchen Pflichten interessiert. Das war schon bei den Alarmanlagen so. Sollten sie ihnen nämlich nicht nachkommen, springen die Versicherungen in einem Schadensfall nicht mehr ein.»

Es sei daher sehr unwahrscheinlich, dass sie Versicherungen eine entsprechende Klausel aufnehmen. «Nichtsdestotrotz können Rauchmelder schlimme Brände verhindern», sagt Hengen.

(Patrick Théry/L'essentiel)