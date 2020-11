Missbrauch von Antibiotika kann zum Tod führen

«Erkältung? Grippe? Dann verschwenden Sie Ihre Energie nicht auf Antibiotika!» heißt es in einer Sensibilisierungskampagne der Regierung, die am Mittwoch im Rahmen der WHO-Woche «Antimikrobielle Resistenz», vom 18. bis 25. November, startet. Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) und Landwirtschaftsminister Romain Schneider (LSAP), warnen deshalb vor dem «unangemessenen Einsatz» von Antibiotika.

Der Einsatz eines Antibiotikums gegen ein Virus kann zur Entwicklung resistenter Bakterien bei Mensch und Tier führen und stellt ein tödliches Risiko dar. Jedes Jahr verlieren in Luxemburg 19 Menschen, die an Infektionen durch resistente Bakterien leiden, ihr Leben, so die von der OECD 2018 veröffentlichte Forschungsarbeit. In Europa wird die Zahl der menschlichen Todesfälle auf mehr als 33.000 pro Jahr geschätzt.

Antibiotika sollten nur gegen Krankheiten eingesetzt werden, die durch Bakterien verursacht werden. «Die Wirksamkeit von Antibiotika zu erhalten, bedeutet, dass jeder von uns von ihnen profitieren kann, wenn sie wirklich gebraucht werden», sagt Paulette Lenert. Ohne wirksame Antibiotika gebe es keine Möglichkeit für Hüftgelenks- oder Organtransplantationen oder eine Chemotherapie, keine Möglichkeit, Frühgeborene oder Menschen, die wegen einer schweren bakteriellen Infektion auf der Intensivstation landen, zu retten.

Auch Beschäftigte im Gesundheitswesen, Apotheker, Tierärzte, Landwirte und Haustierbesitzer sind aufgerufen, das Gleiche zu tun. Darüber hinaus wird die Regierung ab diesem Mittwoch eine Sensibilisierungskampagne über soziale Netzwerke starten.

(ol/L'essentiel)