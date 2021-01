Krankenpfleger lebt trotz Impfung weiter in Isolation

Jeder im Großherzogtum dürfte sich an sein «Héros du quotidien»-Sweatshirt erinnern. «Ist ja nur Spaß», sagt er mit einem Augenzwinkern, während ihm einige Leute vorwerfen, dass «er nur seinen Job macht». Am 28. Dezember war Kevin Nazzaro, ein französischer Grenzgänger aus Herserange, die zweite Person, die in Luxemburg gegen das Coronavirus geimpft wurde.

Ein Lichtblick für einen Krankenpfleger, dessen Alltag in der Abteilung für Infektionskrankheiten des CHL-Krankenhauses täglich seinen Lauf nimmt. Mit Corona-Patienten, die manchmal auch am Ende ihres Lebens, ihre nächsten Angehörigen nicht sehen können. «Unser Dienst kann beängstigend sein, wir sind in Schutzkleidung. Menschen fühlen sich einsam. Das muss beängstigend sein. Wir versuchen, sie zu beruhigen», sagt der 29-Jährige, der im September von einem häuslichen Pflegenetzwerk an das Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) wechselte. «Ich wollte mir nicht länger sagen, dass ich anderswo nützlicher sein könnte.»

« Manche merken es erst, wenn sie jemanden verloren haben, der ihnen nahe steht »

Seitdem hat Kevin Nazzaro zwischen sieben und acht Kilo unter seinem Laborkittel verloren. Seine «abgeschottete» Abteilung ist angesichts der Widrigkeiten zusammengeschweißt. «Es ist ein bisschen wie eine Blase. Es entwickelt tiefere Bindungen.» Und gleichzeitig Methoden für den Selbstschutz: «Sobald ich aus der Station komme, vergesse ich alles, was passiert ist. Ich bin ein bisschen ein Gamer, also tauche ich in das Spiel ein. Das hilft mir», sagt Nazzaro, der sich sehr isoliert hat, auch von seiner Familie. Um «nicht dafür verantwortlich zu sein, dass sich jemand ansteckt».

Aus diesem Grund vermeidet er auch Kommentare im Internet. «Am Anfang habe ich geantwortet: ‹Kommt und geht an unserer Stelle arbeiten›. Aber ich habe aufgehört. Manche Menschen merken es erst, wenn sie jemanden verloren haben, der ihnen nahe steht», sagt er. Der Impfstoff hat sein Leben bisher nicht wirklich verändert. Er wird bald die zweite Dosis erhalten. «Ich werde nicht mehr krank werden können, aber ich könnte ein Überträger sein. Jeder müsste geimpft werden.»

(Nicolas Martin/L'essentiel)