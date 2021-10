Initiative sammelt Instrumente für Nahost

Wer noch eine Gitarre, eine Flöte oder ein Schlagzeug ungenutzt bei sich stehen hat, kann es einfach am kommenden Sonntag in der Abtei Neumünster abgeben. Dort findet nämlich eine gemeinsame Musikinstrumente-Spendenaktion der luxemburgischen NGO Comité pour une paix juste au Proche-Orient (CPJPO) und der belgischen Vereinigung Music Fund für Westjordanien statt. «Musik schafft Verbindungen. Eine gute Sache für diese von der Welt abgeschnittenen Kinder», erklärt CPJPO-Sekretärin Martine Pinzi. Alle Musikinstrumente sollen anschließend in zwei Musikschulen in Westjordanien verschickt werden. «Wir waren sofort von dieser Idee begeistert. Es ist ein schönes Solidaritätsprojekt», sagt Pinzi.

Die gesammelten Musikinstrumente sollten noch in einem guten Zustand sein. «Wir werden sie zwar überprüfen, aber wir möchten unbedingt hohe Reparaturkosten vermeiden», erklärt Luka Pairon, der Gründer von Music Fund – die in Belgien regelmäßig ähnliche Spendenaktionen veranstaltet. Music Fund bildet auch vor Ort Menschen aus, die Instrumente zu reparieren. Außerdem wird den «Lehrlingen» angeboten, in Europa Praktika zu machen. «Es würde keinen Sinn machen, Musikinstrumente wegzuschicken, wenn die Menschen vor Ort sie nicht reparieren können», sagt Pairon.

Sein Musikinstrument zu verschenken «ist oft ein ganz besonderer Moment, der große Emotionen hervorruft, da der Spender, dessen Kinder oder ein verstorbenes Familienmitglied damit gespielt hat», sagt Pairon. Für ihn sei das Projekt ein Weg, «den Instrumenten ein neues Leben zu schenken». Am kommenden Sonntag stehen neben der Spendenaktion außerdem Konzerte, die Vorführung eines Films über Palästina, sowie eine Fotoausstellung über Gaza auf dem Programm.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)