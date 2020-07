Sieben Testzentren bleiben über die Ferien zu

Die erste Phase des groß angelegten Coronatests in Luxemburg ist am Montag, dem 27. Juli 2020, abgeschlossen worden. Das teilen das Gesundheitsministerium, das Forschungsministerium und das Luxemburg Institut of Health (LIH) in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Dienstag mit. Der Pressesprecher des LIH, Arnaud d'Agostini, sagte am späten Dienstagnachmittag, das die Zahl der bisher pro Tag durchgeführten Test auf 16.000 angestiegen seien, was einer «fast vollständigen Auslastung der Test-Kapazitäten» entspreche.

Die zweite Phase des Massentests liegt demnach ab September in der Verantwortung der Gesundheitsdirektion, die dabei eine veränderte Strategie verfolgen wird. In der Mitteilung bestätigen die Projektpartner zudem, dass sich durch die aktuell steigende Zahl der Neuinfektionen eine zweite Welle der Epidemie im Land abzeichne.

«Viel gezielter testen»

Im August wird das LIH die Tests noch der ersten Phase noch weiterführen und «viel gezielter testen, um den spezifischen Bedürfnissen während der Ferienzeit gerecht zu werden», heißt es in der Pressemitteilung. Um dem sinkenden Testbedarf Rechnung zu tragen, habe man sich entschlossen sieben Teststationen in «Bereitschaft» zu versetzen.

Deshalb werden die Stationen in Ersingen, Dippach, Junglinster, Grevenmacher, Diekirch, Niedernaven und Howald in der Ferienzeit nur bei Bedarf wieder aktiv werden. Die neun übrigen Stationen in bleiben unterdessen in den Ferien geöffnet. Sie befinden sich in Colmar, Parc Hosingen, Luxemburg (P+R Bouillon, Kreisverkehr Raemerich, Kirchberg und in den Rotondes), Frisingen, Steinfort und Niederkerschen.

(fl/L'essentiel)