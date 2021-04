«Es war wie eine Explosion, ein dröhnender Lärm»

Das Hupen habe ihn überrascht, berichtet Augenzeuge Jean-Marc Kohnen gegenüber L'essentiel. Als am Donnerstag gegen 14 Uhr ein Zug auf einem Bahnübergang in Kautenbach einen stehenden Laster rammt, sitz der 34-jährige Familienvater mit seiner sechsjährigen Tochter im zweiten Wagen dieses Zuges. An Bord des Zuges waren zu diesem Zeitpunkt etwas zehn Fahrgäste. «Ich habe die ersten Hupen des Zuges gehört, das ist ganz selten», erzählt er weiter. Nach seiner Schilderung seien zwischen dem ersten Warnsignal und dem Aufprall «etwa 20 Sekunden» vergangen. Der Zusammenstoß hat nach CFL-Angaben «erhebliche Schäden an der Infrastruktur» verursacht. Deshalb wird die Strecke Kautenbach-Wiltz bis zum 18. April gesperrt bleiben.

«Es war wie eine Explosion, ein ohrenbetäubender Lärm», erzählt Kohnen weiter. Er hatte gerade seinen Arbeitstag am Lycée in Wiltz beendet. Danach hatte er seine Tochter abgeholt und beide wollten mit dem Zug nach Hause nach Ulflingen fahren. Der Zug habe sich glücklicherweise dem Bahnhof in Kautenbach mit geringer Geschwindigkeit genähert und konnte so noch eine Notbremsung einleiten. Jean-Marc klagte am Donnerstagabend in unserem Gespräch über «Nackenschmerzen». Soweit er das überblicken konnte, ist bei dem Zusammenstoß niemand im Zug gestürzt. Auch nach der Mitteilung der Polizei ist bei dem Unfall niemand verletzt worden.

«Niemand fragte uns, wie es uns geht.»

Nach der Kollision seien alle aus dem Zug gestiegen. «Wir sahen, dass der Lkw vorne umgeknickt war, die Schranken des Bahnübergangs waren kaputt...», erklärt der Familienvater. Das ganze Ausmaß des Aufpralls sah Kohnen auf einem Foto, das ihm gezeigt wurde. Nachdem Unfall seien er und seine Tochter auf sich gestellt gewesen. «Niemand gab uns irgendwelche Informationen, niemand fragte uns, wie es uns geht.» Also seien Vater und Tochter zum nahen Bahnhof gelaufen, um einen Zug nach Ulflingen zu nehmen.

Verletzt wurden Vater und Tochter zwar nicht, aber der Schock sitzt tief. Seine Tochter sei jedoch am Donnerstagabend ohne Probleme eingeschlafen, wie der Familienvater im Gespräch mit unserer Zeitung gegen 21 Uhr berichtet. Er hoffte, dass er am Freitagmorgen mit dem Ersatzbus pünktlich zur Arbeit kommt.

