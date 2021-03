Erster «Bretzelsonndeg» für Prinz Charles

Nicht nur verliebte Paare feiern heute die Tradition des «Bretzelsonndeg», auch der erst 10 Monate alte Prinz Charles ist mit Begeisterung dabei, wie ein Foto des Großherzoglichen Hofs beweist.

In den Armen seiner Eltern hat er am Sonntagmorgen eine große Brezel mit großer Neugier begutachtet. Ob der kleine Prinz auch ein Stück abbekam, konnte wir leider nicht in Erfahrung bringen.

(L'essentiel)