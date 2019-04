Gebürtige Amerikaner stehen bald vorm Nichts

Im Jahr 2020 wird es ihr nicht mehr erlaubt sein, ein Bankkonto zu haben. «Ich werde mein Gehalt nicht mehr ausbezahlt bekommen, kann keine Hypothek mit meinem Mann aufnehmen. Und das alles liegt an meiner Herkunft», sagt Julie Hocquet.

Die Belgierin, die im Großherzogtum lebt und arbeitet, ist eine der «zufälligen Amerikanerinnen«. Geboren in den Vereinigten Staaten, ist sie nach geltendem Recht Staatsangehörige der USA – ohne je dort gelebt oder gearbeitet zu haben. Es gibt schätzungsweise 300.000 Amerikaner wie sie in der EU. Ein Problem ist das erst seit Facta. So lautet der Name eines 2010 in Washington verabschiedeten Gesetzes. Damit sammeln die US-Steuerbehörden Informationen über US-Kunden von ausländischen Banken.

Frist läuft Ende 2019 ab

Um diese Informationen sammeln zu können, muss die Bank die Sozialversicherungsnummer des Kunden in den USA kennen. Aber, «wie viele ‹zufällige Amerikaner›, habe ich keine solche Sozialversicherungsnummer», sagt Julie. Schließlich hat sie nie dort gearbeitet. Wäre ein Verzicht auf die amerikanische Staatsbürgerschaft eine Lösung für ihr Problem? Der Prozess ist langwierig, kostspielig und «würde mich zwingen, einen Teil meiner Geschichte zu verleugnen», sagt Hocquet.

Die Frist für die Einhaltung der US-Steuerbestimmungen läuft Ende 2019 ab. Bleiben die Konten, die nicht mit dem Gesetz übereinstimmen, darüber hinaus bestehen, werden sie mit Sanktionen belegt werden. «Wir sind uns der Schwierigkeiten bewusst und halten uns an die Europäische Bankenvereinigung, die versucht, eine Lösung mit Washington zu finden», heißt es dazu nur aus der Luxemburger Banken- und Bankiersvereinigung.

Die Association des Américains Accidentels in Frankreich hat sich der Herausforderung gestellt. Und auch Julie möchte die betroffenen Amerikaner in Luxemburg zusammenführen.

(Séverine Goffin/L'essentiel)