LCGB-Präsident Patrick Dury stellte am Mittwoch während der 1. Mai-Rede in Remich eine Vielzahl von Forderungen. Er sprach sich für eine stärkere Nutzung von Sonnenenergie aus, forderte eine erhöhte Kaufkraft, sowie das Recht auf Trennung und mehr Schutz für kranke Mitarbeiter. Dies sollte als «eindeutige Botschaft an die Arbeitgeber» ankommen, die «jede Art von Spiel, das auf den Index oder die Tarifverträge abzielt, stoppen müssen». Den verstorbenen Großherzog Jean würdigte Patrick Dury als «einen außergewöhnlichen Mann, der immer versucht hat, eine persönliche Verbindung zur Arbeiterschaft aufrechtzuerhalten».

Der erste Teil der Rede war weitgehend Europa gewidmet, «das viel mehr braucht als nur einen Feiertag». Der Gewerkschaftsführer forderte «ein soziales Europa, das Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus bekämpft». Dafür könne das Großherzogtum als Beispiel dienen: «Luxemburg ist Europa im Kleinformat. Unsere Gesellschaft und unsere Arbeitswelt können nicht ohne Grenzgänger und Bürger anderer Länder funktionieren. Durch die Einwanderung ist Luxemburg ideenreicher geworden». Der LCGB beansprucht damit auch das Recht, Ausländer zu wählen.

Der OGBL hat die Rede von Präsident André Roeltgen wegen dem Tod des Altgroßherzogs auf den 9. Mai verschoben.

(Thomas Holzer/L'essentiel)