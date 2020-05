Krippen nehmen nicht alle Kinder zeitgleich auf

Nach der allmählichen Öffnung der Schulen sollen nun auch die Kinderkrippen des Landes wieder ihre Pforten öffnen. Während viele Eltern bereits zum 25. Mai mit der Rückkehr ihrer Kinder in die Einrichtungen gerechnet hatten, haben die Krippen nun angekündigt, dass diese Rückkehr schrittweise erfolgen wird.

Denn das Ministerium für Bildung, Kinder und Jugend knüpft strenge Bedingungen an die Öffnung der Krippen: So darf vom 25. Mai bis zum 15. Juli ein Erzieher maximal fünf Kinder in einem Raum betreuen. Bisher konnte eine Gruppe eines Erziehers sechs Säuglinge und acht Kinder im Alter über 18 Monaten umfassen.

Während dieser ersten Öffnungsphase werden die Krippen die Kinder daher zu festgelegten Zeiten aufnehmen. Da die Krippen nicht alle Kinder wieder zeitgleich aufnehmen können, wird nun eine Auswahl getroffen. Dazu wird den Eltern ein Formular zugeschickt, dass sie ausfüllen und einreichen müssen. Eltern, deren Kinder nicht sofort wieder aufgenommen werden, können weiterhin Urlaub aus familiären Gründen beantragen.

(Frédéric Lambert/ L’essentiel )