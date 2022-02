Eine neue Partei hat sich am Montag vorgestellt

Die von Frank Engel gegründete Partei wurde am Montag vorgestellt – und das ohne Frank Engel. Der ehemalige Europaabgeordnete war krank und konnte deshalb bei der Vorstellung nicht dabei sein. «Wir haben anfangs gezögert, am Termin festzuhalten, haben uns dann aber doch dafür entschieden, da wir ein Team sind, das nicht von einer Person abhängig ist», erklärte Marc Ruppert, der Vorsitzende der Partei. Frank Engel, ehemaliger Vorsitzender der CSV, verließ seine ehemalige Partei wegen des Verdachts auf Scheinbeschäftigung und wird nun Sprecher von Fokus.

Marc Ruppert, ehemaliger DP-Politiker, erklärt, dass Fokus «in der Mitte, weit weg von den Extremen» stehe. Die Mitglieder müssten «eine Reihe an Werten vertreten, die wir definiert haben, wie Solidarität, Respekt, Transparenz, Engagement und Respekt für wissenschaftliche Erkenntnisse». Das genaue Programm soll in Zusammenarbeit mit Bürgern erarbeitet werden. So soll das Engagement der Bürger gewürdigt werden, die beispielsweise in Clubs und Vereinen tätig sind, aber nicht immer unterstützt würden. «Es sind diese Werte und dieses Engagement, die es dem Land ermöglicht haben, während der Pandemie durch- und zusammenzuhalten», betonte Marc Ruppert mehrfach.

«Um etwas zu verändern, muss man Verantwortung übernehmen»

«Transparenz ist von größter Bedeutung in einer Partei», stimmte Generalsekretär Gary Kneip zu. Er befürwortet «einen ständigen Austausch mit den Bürgern über die wichtigen Themen», wie Wohnungsbau, Mobilität und Umwelt. Während das konkrete Programm noch ausgearbeitet wird, stellte Fokus ein paar neue Gesichter der Luxemburger Politiklandschaft vor. Anne Lecuit, die mit 20 Jahren Vizepräsidentin wurde, war kurze Zeit bei der CSV, wurde dort allerdings enttäuscht. «Ich möchte eine junge und engagierte Partei», sagte sie. Die andere Vizepräsidentin, Françoise Kirsch, ist «zum ersten Mal Mitglied einer Partei».

Im Juni findet ein Kongress statt, bevor es auf die Wahlen im Jahr 2023 und 2024 zugeht. «Um etwas zu verändern, muss man Verantwortung übernehmen», betont Marc Ruppert. Koalitionen könne man sich mit jeder Partei vorstellen, «außer mit der ADR, die zu sehr nach rechts drängt».

(jg/L'essentiel)