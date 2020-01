Der Südspidol-​​Bau wird erneut verlegt

Seit Jahren liegt das Projekt auf dem Tisch. Der Bau des Südspidols sollte in diesem Jahr starten und 2025 seine ersten Patienten empfangen. Doch bis es soweit ist, ist wohl noch etwas Geduld gefragt. «Die ersten Bauarbeiten sollen im ersten Quartal 2021 beginnen», wie Gesundheitsminister Étienne Schneider (LSAP) am heutigen Freitag in seiner Antwort auf eine parlamentarische Anfrage von Mars Di Bartolomeo (LSAP) mitteilte.

Der Grund der Verspätungen: Die Einführung bestimmter technischer Anforderungen während der Planungsphase. Außerdem wies der austretende Minister «die Anpassung auf das neue Krankenhausgesetz vom 8. März 2018» zurück.

Das Projekt war im vergangenem September fortgeschritten, als die Gemeinde Esch/Alzette die lang erwartete Baugenehmigung erteilte. Der Neubau soll rund 542 Millionen Euro kosten. 80 Prozent der Ausgaben trägt der Staat, 20 Prozent die CNS. Der neue Standort wird die drei bisherigen Krankenhäuser von Düdelingen, Niederkorn und Esch/Alzette ersetzen.

(jg/L'essentiel)