Benzin wird zum Wochenende teurer

Autofahrer in Luxemburg müssen ab dem Wochenende tiefer in die Tasche greifen. Am Samstag, 0 Uhr, steigen die Preise für Super Benzin an den Tankstellen.

Wie das Energieministerium am Freitag mitteilt, steigt der Literpreis für Super 95 um 1,6 Cent auf 1,176 Euro. Der Preis für den Liter Super 98 steigt um zwei Cent auf 1,244 Euro.

(L'essentiel)