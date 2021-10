MeteoLux erwartet regnerische und kühle Tage

Der heutige Freitag ist bis auf weiteres der letzte Tag, an dem sich die Sonne für mehrere Stunden zeigt. Laut MétéoLux werden wir ab Samstag einen Sprung in den Herbst machen. Das geht aus dem Bulletin vom Freitagvormittag hervor. Ein «graues Wetter mit leichtem, zeitweiligem Regen» wird das Wochenende einläuten, bevor am Sonntag von morgens bis abends Schauer den Tag prägen.

Leichter Regen begleitet uns dann von Montag an bis Mittwoch. Nur vereinzelt kann sich die Sonne durchsetzen. Hinzu kommen Windböen von bis zu 70 Stundenkilometern am Dienstag, aber auch zusehends sinkende Temperaturen: Die Höchstwerte liegen bei 17 Grad am Sonntag, 14 Grad am Montag, 15 Grad am Dienstag und noch kühleren 13 Grad am Mittwochnachmittag.

(L'essentiel)