Rentner nach dem Geldabheben ausgeraubt

Ein Escher Rentner ist am Donnerstagnachmittag von einem Unbekannten in der Rue Boltgen überfallen worden. Das Opfer habe gegen 15 Uhr an einem Geldautomaten auf der Place de l'Hôtel de Ville in Esch/Alzette Bargeld abgehoben, wie die Polizei am Freitag mitteilt. Der Angreifer habe sein Opfer hinterrücks attackiert und zu Boden gestoßen. Anschließend entriss er dem Senior dessen Bargeld und flüchtete zu Fuß.

Eine Zeugin heftete sich «unerschrocken» an die Fersen des Flüchtenden. Sie konnte ihn bis in die Rue de l'Alzette verfolgen, dort verlor sich jedoch seine Spur. Laut Beschreibung der Zeugen soll es sich bei dem Angreifer um einen jungen Mann gehandelt haben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jogginghose und eine grauschwarze Winterjacke mit Kapuze.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem möglichen Täter. Wer zweckdienliche Hinweise zur Tat hat, solle sich telefonisch unter +352 244 50 1000 oder per E-Mail unter police.esch@police.etat.lu an die Polizeidienststelle in Esch/Alzette wenden.

(L'essentiel)