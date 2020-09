Gesundheitsministerin Paulette Lenert ist mittlerweile die Lieblingspolitikerin der Luxemburger. Im Interview mit Jean-Luc Bertrand räumte sie ein, dass diese Popularität, die mit der Covid-19-Krise zusammenhängt, «beängstigend» sei, weil sie «in den Umfragen aus dem Nichts kam». «Es ist tröstlich, aber wir werden dieses Ergebnis über einen längeren Zeitraum beobachten».

«Dreizehn Jahre lang Richterin und danach im Staatsdienst», Paulette Lenert wurde am 31. Mai 1968 in Luxemburg geboren. Sie lebt heute in Bad Mondorf und ist Mitglied der Luxemburger Sozialistischen Arbeiterpartei (LSAP). «Für mich ist die Politik eine neue Welt. An vorderster Front zu stehen und einer Krise gegenüberzustehen, war eine sehr große Veränderung.»

« Ich habe auch ein Leben außerhalb der Arbeit »

Aber was macht die Gesundheitsministerin neben der Arbeit? «Ich arbeite nicht Tag und Nacht», gab sie im L'essentiel-Radio zu. «Mit dem Coronavirus haben wir einen sehr engen Zeitplan gehabt, aber ich habe auch ein Leben außerhalb der Arbeit.» Ihr Start in den Tag beginnt, «indem ich mich ausruhe und mit meinem Hund spazieren gehe». Abends trete sie einen Schritt zurück. «Ich lese oder sehe gerne fern», sagt sie. «Ich sehe meine Freunde zurzeit nicht mehr so oft, das ist wie bei allen anderen. Ich habe viele berufliche Kontakte, deshalb habe ich versucht, meine sozialen Kontakte auf wirklich enge Freunde zu reduzieren.»

Die Gesundheitsministerin ist von der Solidarität der Pflegekräfte beeindruckt und erwartet, dass das Virus im Herbst wieder aufflammen wird. «Es wäre logisch, dass das Virus nach den Ferien wieder stärker auf dem Vormarsch ist. Wir müssen die Ausbreitung in einem überschaubaren Rahmen halten. Wir haben viel gelernt und bereiten uns auf einen möglichen Anstieg vor.»

(Frédéric Lambert/L'essentiel)