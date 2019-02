Beleidigung eines hohen Beamten kann teuer sein

Wer in Luxemburg ein Regierungsmitglied, beziehungsweise einen Richter «in Ausübung seines Amtes» beleidigen möchte, der sollte sich es besser zweimal überlegen. «Dem- oder derjenigen droht eine Geldstrafe von 500 bis 3000 Euro und zwei Wochen bis sechs Monaten Haft», so Diane Klein, Sprecherin der Gerichtsverwaltung. Die Geldstrafe kann sogar 500 bis 10.000 Euro betragen und die Gefängnisstrafe auf bis zu zwei Jahren erhöht werden, wenn die Beleidigungen während einer Sitzung an der Chamber oder bei einer Gerichtsverhandlung stattgefunden haben. Eine Beleidigung gemäß Strafrecht kann sowohl in «mündlicher, schriftlicher, bildhafter Form oder mittels Gestiken» erfolgen.

«In der Regel wird von dem Opfer der Beleidigung bei der Staatsanwaltschaft Anzeige erstattet». Damit die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren einleiten kann, muss Anzeige erstattet – beziehungsweise im Falle eines Abgeordneten – Anklage seitens der Chamber erhoben werden.

Auch Minderjährige betroffen

Nach den Zahlen, die L'essentiel vorliegen, wurden seit 1973 im Großherzogtum insgesamt 18 Verurteilungen wegen Beleidigung ausgesprochen. Während es zwischen 1997 und 2003 keine Verurteilung gab, wurden im Jahr 2016 gleich drei Personen verurteilt – ein Rekord in 46 Jahren.

Die Details und Umstände sowie die Rolle der sozialen Netzwerke sind zwar unbekannt, jedoch erklärt die Gerichtsverwaltung, dass auch Minderjährige betroffen sein können. Im Jahr 2013 verurteilte das Jugendgericht in Luxemburg, die erste minderjährige Person seit 1973.

(Nicolas Chauty)