Starke Windböen legen Verkehr in Luxemburg lahm

Die Verkehrsbedingungen in Luxemburg an diesem Freitag sind schwierig. Doch dieses Mal ist es nicht der Schnee, der das Großherzogtum in Alarmbereitschaft versetzt, sondern der Wind. Mit Böen um die 70 Stundenkilometer hat MétéoLux seit Freitagmorgen um 3 Uhr die gelbe Warnstufe ausgegeben. Der Wetterdienst erwartet vor Freitag, 18 Uhr, keine Entspannung.

Wettervorhersage







Wettervorhersage im Großherzogtum

Die Winde waren am Freitagmorgen stark genug, um den frühen Morgenverkehr zu stören. Das ACL meldete mehrere umgestürzte Bäume oder Äste, die die Straßen teilweise oder vollständig blockieren. Die N28 zwischen Mutfort und Contern ist somit komplett gesperrt. Weiter nördlich, auf der N17 zwischen Fuhren und Tandel, blockiere eine «Schlammlawine» den Verkehr.

Canton Vianden, N17 entre Fouhren et bifurcation en direction de Tandel

dans les deux sens avalanche de boue — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) January 29, 2021

Verkehrsbehinderungen gibt es auch auf der CR178 bei Limpach, auf der CR106 zwischen Limpach und Monnerich, auf der CR308 zwischen Burscheid und Millen oder auf der CR105 und 106 rund um Hobscheid. Dagegen ist der Verkehr auf der CR101 zwischen Mamer und Kopstal frei.

Canton Diekirch, N27 entre Lipperscheid et bifurcation en direction de Bourscheid

dans les deux sens danger dû à des arbres tombés — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) January 29, 2021

Von den Starkwinden betroffen ist auch die Zugstrecke zwischen Bettemburg und Düdelingen. Weil ein Baum auf die Gleise gestürzt ist, verkehren derzeit keine Züge auf der Strecke. Die CFL sorgt für Ersatzbusse.

(L'essentiel)