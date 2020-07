Sanem hat eine neue Bürgermeisterin

Nachdem George Engel (LSAP) den Bürgermeister-Stuhl in Sanem geräumt hat, um sich voll und ganz seiner parlamentarischen Mission zu widmen, hat das Innenministerium am Montag die 54-jährige Simone Asselborn-Bintz per großherzoglichem Dekret zur Bürgermeisterin ernannt. Sie wurde am Vormittag durch Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) vereidigt.

Seit den Kommunalwahlen vom Oktober 2011 ist sie Schöffin und seit Januar letzten Jahres auch Abgeordnete. Sie hatte den Sitz von Alex Bodry übernommen, der für den Staatsrat kandidierte. Simone Asselborn-Bintz' Position im Schöffenkollegium wird von dem 32-jährigen Steve Gierenz (LSAP) übernommen.

(L'essentiel)