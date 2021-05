4000 bezahlbare Wohnungen bis 2025

«Die Offensive für bezahlbares und nachhaltiges Wohnen ist gestartet», versichert die Regierung bei der Vorlage der ersten Jahresbilanz des Sonderfonds zur Unterstützung des Wohnungsbaus. Dieser ist seit dem 1. April 2020 aktiv und soll das Angebot an bezahlbarem Wohnraum im Land erhöhen. Zum 31. Dezember hatte der Sonderfonds 300 Projekte für 3125 Wohneinheiten in seinem Bestand. Im vergangenen Jahr waren 838 hinzugekommen. Das bedeutet ein finanzielles Gesamtvolumen von 514 Millionen Euro. Im Jahr 2020 gab der Fonds 96 Millionen Euro aus, um beim Bau zu helfen, eine Zahl, die sich in den nächsten vier oder fünf Jahren schnell verdoppeln dürfte.

«Mit dem Instrument des Sonderfonds versuchen wir, einen genaueren Blick auf alle laufenden Projekte zu werfen, was gut für die Transparenz ist, da es sich um öffentliche Gelder handelt», sagte Henri Kox, Minister für Wohnungsbau (Déi Gréng). «Außerdem haben wir eine neue Prognose für die kommenden Jahre, wonach bis 2025 mehr als 4000 zusätzliche Wohneinheiten» gebaut werden sollen. Die Idee ist es, «eine Basis in öffentlicher Hand zu schaffen, um angemessenen bezahlbaren Wohnraum zu garantieren».

« Wir kämpfen natürlich weiter »

Die Erschwinglichkeit wird per Gesetz definiert, so dass «diejenigen, die am wenigsten in der Tasche haben, nicht mehr als 10 oder 12 Prozent» ihres Einkommens für das Wohnen ausgeben. Dieser Anteil steigt je nach Einkommen auf etwa 35 Prozent. Neun Projekte in Luxemburg, Mersch, Beles, Sandweiler oder Grosbous umfassen insgesamt 1169 geplante Wohneinheiten. Sie erhalten zwischen 199 und 305 Millionen Euro an Fördermitteln. Für sieben weitere, noch größere Projekte werden Mittel in Höhe von jeweils über 40 Millionen Euro beantragt. Fünf Projekte in Luxemburg, eines in Mamer, eines in Echternach und das berühmte Neischmelz-Projekt in Düdelingen sollen mindestens 3175 Wohnungen schaffen, wobei die Subventionen auf insgesamt zwischen 662 und 989 Millionen Euro geschätzt werden. Weitere Projekte sind in Arbeit, beispielsweise in Wiltz und Kehlen.

«Wir kämpfen natürlich weiter», schmunzelt der Minister, der die Bedeutung des derzeit im Plenum diskutierten Wohnungspakts 2.0 hervorhebt. Derzeit haben 59 Gemeinden Vereinbarungen mit dem Staat zur Schaffung von Sozialwohnungen. Mit dem neuen Wohnungspakt will die Regierung «alle 102 Kommunen in ein Boot holen, um in die gleiche Richtung zu gehen, nämlich die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum».

(jw/L'essentiel)