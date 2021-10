Tausende von Corona-​​Impfdosen laufen bald ab

Werden alle bestellten Impfdosen verbraucht, bevor sie ablaufen? Diese Frage stellten die Abgeordneten Stéphanie Empain und Marc Hansen (beide Déi Gréng) der Gesundheitsministerin Paulette Lenert. Die Antwort war klar: Am 15. Oktober verfügte Luxemburg über insgesamt 183.889 Corona-Impfdosen – davon 127.584 von Pfizer, 31.800 von Moderna, 13.110 von AstraZeneca und 11.405 von Janssen.

Laut der Ministerin würden jedoch die Impfdosen von AstraZeneca und manche von Moderna jeweils am 30. November 2021 und am 28. November ihr Verfallsdatum erreichen. Die anderen Dosen seien noch bis Anfang 2022 und sogar bis zum Sommer 2023 haltbar.

56.000 Impfdosen von Astrazeneca nach Kap Verde geschickt

Der Impfstoffbestand würde nach dem «Prinzip First In, First Out verwaltet» (die Dosen, deren Verfallsdatum zuerst erreicht wird, werden zuerst genutzt). Damit soll verhindert werden, dass Impfstoffdosen ablaufen. Zudem erklärte die Ministerin, dass «angesichts der geplanten Impfungen (Verabreichung einer ersten und zweiten Dosis, und Auffrischung mit einer dritten Dosis) die Impfdosen, die dem Verfallsdatum am nächsten liegen, vorrangig verwendet werden können.

Luxemburg habe ebenfalls die Möglichkeit, Impfdosen im Rahmen des COVAX-Programms zu spenden. In diesem Zusammenhang seien bereits 56.000 Impfdosen von AstraZeneca nach Kap Verde geschickt worden.

(mc/lL'essentiel)