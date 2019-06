Wachablösung zieht hunderte Schaulustige an

Hunderte Schaulustige nahmen am Samstag an der traditionellen Wachablösung vor dem großherzoglichen Palast in Luxemburg-Stadt teil. Bei leichtem Nieselregen wartete ein Dutzend Soldaten vor 16 Uhr darauf, dass ihre Kollegen feierlich ihren Dienst aufnehmen. Unter dem Beifall der Bewohner und Touristen geschah dies schließlich in einer rund 15-minütigen Zeremonie, die von Militärmusik untermalt wurde.

«Gerade für ein kleines Land wie Luxemburgs sind solche Traditionen sehr wichtig. Es war zwar kurz, aber auch sehr schön», sagte der 67-jährige Joseph, der sich in diesem Jahr zum ersten Mal unter das Publikum gemischt hatte. Vielen Touristen war anzusehen, dass sie eine längere Zeremonie erwartet hatten: «Das war es schon?», fragte ein Mann aus Spanien, der mit seiner Familie gerade in Luxemburg Urlaub macht: «Wir dachten, dass es etwas länger dauert. Das macht aber nichts. Wir werden irgendwo anders weiter feiern. Schließlich haben die Feierlichkeiten gerade erst begonnen.»

(fl/L'essentiel)