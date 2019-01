«Dry January» ist in Luxemburg noch kein Thema

In Großbritannien wurde die Idee des «Dry January» («Trockener Januar») im Jahr 2013 vom Verband Alcohol Concern ins Leben gerufen und erfreut sich seitdem wachsender Beliebtheit. In Luxemburg ist die Challenge kaum bekannt. Claude Besénius, Direktor des Therapiezentrums Useldingen und Experte für Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit, weiß jedoch von Menschen, die von sich aus für einen Monat auf Alkohol verzichten.

Luxemburger trinken relativ viel Alkohol



Vier von zehn Menschen in Luxemburg (40,6 Prozent) trinken laut Angaben des Gesundheitsministeriums wöchentlich Alkohol – im EU-Schnitt sind es nur 29,6 Prozent. 11,2 Prozent der Einwohner des Großherzogtums trinken mindestens einmal in der Woche Alkohol im Übermaß (EU: 5,5 Prozent). Bei Jugendlichen liegt das Durchschnittsalter des ersten Alkoholkonsums bei 15,9 Jahren (15,6 Jahre bei Jungen, 16,6 Jahre bei Mädchen), wie aus der European Health Interview Survey (EHIS) aus dem Jahr 2017 hervorgeht.



Wie viele Menschen in Luxemburg sterben aufgrund von Alkoholkonsum?



Laut der Datenbank der «Direction de la santé», die bis 1998 zurückreicht, gibt es jedes Jahr in Luxemburg 56 Todesfälle, die ausschließlich auf Alkoholkonsum zurückzuführen sind. In der Statistik sind aber nur jene Fälle erfasst, bei denen Alkohol als Haupt-Todesursache festgestellt wurde. Weltweit ist problematischer Alkoholkonsum für 3,3 Millionen Todesfälle jährlich verantwortlich.

Das Gesundheitsministerium hat allerdings keine Pläne, den alkoholfreien Januar als Aktion zu fördern. Man bevorzuge mehr die Prävention über das ganze Jahr, vor allem bei jungen Menschen.

So startete das Ministerium 2018 die Initiative «Weniger Alkohol, mehr Spaß. Sag Nein zu einem zusätzlichen Glas» während der Karnevalszeit. Roland Houtsch, Präsident der Non-Profit-Organisation Alcohol Medicines Addiction (AMA), begrüßt diesen Ansatz, zeigt sich aber skeptisch: «Die Ausgaben für die Prävention können nie mit den Summen mithalten, die von der betreffenden Branche für die Werbung bereitgestellt werden.» Das Gesundheitsministerium arbeite aber auch an einem gesetzlichen Rahmen für die Alkoholwerbung.

(Olivier Loyens/L'essentiel)