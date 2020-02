Teneriffa-​​Rückkehrer in Luxemburg isoliert

14 Kunden des Reiseveranstalters LuxairTours stehen derzeit im H10 Costa Adeje Palace Hotel unter Quarantäne. Mit ihnen steigt das Risiko einer Ausbreitung des Coronavirus nach Luxemburg. Am Dienstag kündigte das Gesundheitsamt an Reisende unter Quarantäne zu stellen, die in der vergangenen Woche in dem Hotel zu Gast waren.

«Das Luxemburger Gesundheitsamt hat heute alle LuxairTours-Kunden kontaktiert, die in der vergangen Woche in besagtem Hotel übernachtet haben und inzwischen nach Luxemburg zurückgekehrt sind, um sie ebenfalls unter Quarantäne zu stellen. Derzeit sind alle bei guter Gesundheit und niemand zeigt Anzeichen einer Infektion», erklärt die Regierung in einer Pressemitteilung.

Für andere Teneriffa-Urlauber gibt es keinen Grund zur Besorgnis. Bei ihnen sei das Risiko einer Infektion gering. «Sie werden nicht unter Quarantäne gestellt, es wird ihnen allerdings empfohlen, ihren Gesundheitszustand zu überwachen», schreibt das Gesundheitsministerium. Den Betroffenen werde empfohlen zweimal täglich ihre Temperatur zu messen. Sollten sie Symptome bei sich entdecken, sollen die Reisenden «unverzüglich das Gesundheitsamt unter der Telefonnummer 247-85650 oder über die 112 informieren.» Die Situation werde «genau beobachtet», heißt es in der Erklärung.

(th/L'essentiel)