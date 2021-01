Muslime in Luxemburg sind gut integriert

Laut dem neuesten Bericht der Beobachtungsstelle für Islamophobie in Luxemburg (OIL), der am Donnerstag vorgestellt wurde, ist Luxemburg weniger islamfeindlich als seine Nachbarn. Von den 314 befragten Personen sind 75 Prozent der Meinung, dass Muslime im Großherzogtum weniger diskriminiert werden als in den Nachbarländern und generell gut integriert sind.

Nichtsdestotrotz kann die Zahl nicht über Islamophobie im Großherzogtum hinwegtäuschen. So gaben 17,5 Prozent der Befragten an, im Jahr 2019 Opfer gewesen zu sein und 27,5 Prozent haben islamfeindliche Handlungen beobachtet. In der Mehrzahl der Fälle handelte es sich um stigmatisierende Worte, Hassreden und zweifelhafte Witze. Beleidigungen und Entmündigungen sind seltener, körperliche Gewalt ist die Ausnahme. Es ist anzumerken, dass die Mehrheit der islamfeindlichen Handlungen (58 Prozent) nach Angaben der Befragten am Arbeitsplatz stattfindet.

20.000 Muslime leben in Luxemburg

Der Bericht stellte auch fest, dass viele islamfeindliche Handlungen unter dem Radar bleiben. Zur Unterstützung ihrer Studie kontaktierte die Beobachtungsstelle daher die in der Schura zusammengeschlossenen muslimischen Verbände. Ihre Eindrücke ähneln den Schlussfolgerungen der Studie: «Alle sind der Meinung, dass Personen muslimischen Glaubens in Luxemburg gut integriert sind und sich dort wohl fühlen», zitiert das OIL.

Die festgestellte Diskriminierung treffe vor allem Frauen, heißt es. Die Frage des Tragens des Kopftuchs, die in den Nachbarländern regelmäßig Gegenstand von Konflikten ist, scheint untrennbar mit diesem Gefühl verbunden zu sein. Nach den Statistiken der Beobachtungsstelle bezeichnen sich etwa 20.000 Menschen in Luxemburg als Muslime, das sind 1,57 Prozent der Bevölkerung.

(Thomas Holzer/L'essentiel)