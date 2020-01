1,1 Millionen Euro für Tornado-​​Opfer

Etwas mehr als fünf Monate nach dem Tornado, der am 9. August den Süden des Landes heimsuchte, ist die Solidarität in Luxemburg weiterhin groß. Die Vereine Käerjeng hëlleft und Fir e gudden Zweck Gemeng Péiteng haben an diesem Freitag bekanntgegeben, dass sie etwas mehr als eine Million Euro für die Opfer des Tornados sammeln konnten. Rechnet man die von der Caritas gesammelten 75.000 Euro hinzu, sind fast 1,1 Millionen Euro für die Opfer des 9. August zusammengekommen.

«Ich hatte keine Ahnung, dass die Solidarität so groß sein würde», erklärte Marc Hansen, Präsident des Vereins Käerjeng hëlleft. Kommunen, Verbände, Privatpersonen und Unternehmen beteiligten sich daran.

Anmeldung bis zum 30. April 2020

Das gesammelte Geld wird in erster Linie zur Unterstützung von Verletzten verwendet, sowie für Schäden an Fahrzeugen und Häusern. «Die genauen Zuteilungsbedingungen sind noch nicht festgelegt», sagte Michel Wolter, Bürgermeister von Niederkerschen.

In der Zwischenzeit können die Tornado-Opfer die Antragsformulare unter www.kaerjeng.lu und www.pétange.lu herunterladen. Die Anmeldung muss vor dem 30. April 2020 abgeschlossen sein.

(Pascal Piatkowski/L'essentiel)