Ein Differdinger in den Fußstapfen der großen Maler

5000 Euro. Das ist der Betrag, den Mario Raffaeli dank seines Talents nun zum ersten Mal verdienen konnte. Der in Differdingen geborene Luxemburger italienischer Herkunft reproduziert die Gemälde der großen Maler der Renaissance- und Barockkunst.

«Ein Kaufmann wollte mir meine Reproduktion von ‹La mort de Marat› von Jacques-Louis David abkaufen. Ich habe ihm den Preis von 2000 Euro genannt, was ihn überrascht hat. Er dachte, ich würde 10.000 Euro verlangen. Schließlich haben wir uns auf 5000 Euro geeinigt», erzählt er mitten in einem Dutzend anderer Arbeiten in seinem Studio in Differdingen.

« Santi, nicht Raffaeli »

Auch wenn er diesmal Geld annahm, war das nicht immer der Fall. Mario sagt, dass er bereits eine Reproduktion von Franz Defreger («Tiroler Helden») gegen einen Schinken eingetauscht hat. «Im Allgemeinen reicht mir ein einfaches Dankeschön und die Freude, die ich in den Augen der Menschen sehe», sagt der pensionierte Eisenbahner.

Die Leidenschaft für Malerei und Zeichnung liegt ihm in den Genen: «Als ich ein Kind war, haben alle zu Hause gezeichnet. Wir haben Wettbewerbe organisiert, bei denen wir ein Modell malten.». Ein entfernter Nachkomme des bekannten Malers Raffael (1483-1520) ist Mario Raffaeli übrigens nicht. «Viele Leute, die ich treffe, stellen sofort diese Verbindung her. Aber Raffaels Nachname ist Santi, nicht Raffaeli.»

(Olivier Loyens/L'essentiel)