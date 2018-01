«Wollen wirksamer gegen Geldwäsche vorgehen»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Luxemburg sagt der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung den Kampf an. Der entsprechende Bericht wurde am Dienstag von den Mitgliedern des Finanz- und Haushaltsausschusses angenommen. Das bestätigte Präsident Eugène Berger (DP) auf Nachfrage von L'essentiel.

Das Papier soll demnächst in der Chamber zur Abstimmung freigegeben werden und ist eine Umsetzung der europäischen Richtlinien. Die Idee ist, «die derzeitigen Bestimmungen zu stärken und wirksamer gegen Geldwäsche vorzugehen». Schließlich wisse man, dass ein Teil des Geldes für Terrorakte genutzt wird, so Berger. Konkret werden die an den Finanzströmen beteiligten Akteure wie Banken, Treuhänder oder Notare mehr Verpflichtungen haben und Informationen bereitstellen müssen.

Daten werden fünf Jahre gespeichert

Diese Beteiligten müssen dafür sorgen, dass die für die Bekämpfung von Geldwäsche zuständigen Behörden «rechtzeitigen Zugang zu wichtigen Infos haben», sagt Berger. Auch soll es verstärkte Kontrollen geben. Entsprechende Informationen wie Namen, Adressen und Zahlungsmittel müssen fünf Jahre aufbewahrt werden. Bei Bedarf sind sie den Behörden zu übermitteln, heißt es im Gesetzesentwurf.

«Das Gesetz wird nur eine bereits bestehende Situation verbessern», sagt Berger. Wichtige Informationen zu speichern ist ein Automatismus derjenigen, die die Transaktionen durchführen, so Berger weiter. «Sie wissen, dass sie Schwierigkeiten bekommen, wenn sie es nicht tun.»

