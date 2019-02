Arbeitsminister drängt auf raschen Zusatzurlaub

Die Einführung von zwei zusätzlichen freien Tagen in Luxemburg wurde am 11. Januar vom Regierungsrat bestätigt. Das Gesetz soll noch in diesem Jahr in Kraft treten, sofern die parlamentarischen Verfahren dies zulassen. Arbeitsminister Dan Kersch ging am Donnerstag auf den 26. Tag bezahlten Urlaub für Arbeitnehmer näher ein.

Er erklärte den Mitgliedern des Arbeitsausschusses, dass er für Arbeitnehmer gelte, die bisher 25 Tage Urlaub pro Jahr hatten und dass sich «der Staat nicht in die Gespräche zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften über Tarifverträge einmischen wird». Es liege an den Gewerkschaften, weitere zusätzliche Urlaubstage für die nächste Tarifrunde zu beantragen, sofern sie dies wünschen.

Darüber hinaus forderte er die Abgeordneten auf, den 9. Mai schon in diesem Jahr zum Feiertag zu machen.

(L'essentiel)