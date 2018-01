Nigerianisches Netzwerk operierte von Longwy aus

Sieben Personen, die wegen Kokainhandels angeklagt sind, stehen seit Montag in Luxemburg vor Gericht. Zurzeit sitzen die Beschuldigten, die zwischen 32 und 49 Jahre alt sind, im Strafvollzugszentrum in Schrassig. Sie gehören dem nigerianischen Netzwerk an, das seit Juni 2015 seine Drogen im Großherzogtum vertreibt und in den Fokus der luxemburgischen und französischen Polizei geriet. Im Dezember 2016 gelang es den Beamten das Netzwerk zu zerschlagen.

Das Hauptquartier des Rings befand sich in einem Haus im französischen Longwy. Dort lagerte der Ring auch sein Kokain aus den Niederlanden. Täglich überquerten mehrere Dealer die Grenze zu Luxemburg.

Zunächst gelang es Drogenfahndern der Police Grand-Ducale, den Anführer des Netzwerks in Rodingen zu verhaften. Wenig später führten ihre französischen Kollegen eine Razzia in Longwy durch und nahm fünf weitere Männer in Gewahrsam. Noch am gleichen Tag wurde der letzte Angeklagte in Bereldingen festgenommen. Während der Operation wurden 332 Gramm Kokain, 514 Gramm Kokainverschnitt und 11.920 Euro in Bar beschlagnahmt.

