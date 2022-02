Ridneys Tod löst Bestürzung im Fußball aus

Ridneys lebloser Körper wurde am Donnerstagmorgen am Steuer des Fahrzeugs seiner Freundin vor der stillgelegten Klinik Les Peupliers in Villerupt (Frankreich) an der Grenze zum Großherzogtum entdeckt. «Getötet durch einen Schuss in den Kopf», so die ersten Informationen der Staatsanwaltschaft von Nancy.

Der junge Mann kapverdischer Abstammung hätte am 13. Februar seinen 20. Geburtstag gefeiert. Er kam nach Polizeiangaben aus Rodingen, wohnte aber laut seinem Facebook-Profil in Esch/Alzette. Die Nachricht vom Tod dieses ehemaligen Spielers von Jeunesse Esch löste im luxemburgischen Fußball Bestürzung aus. «Ich kannte ihn aus einer Jugendmannschaft», sagte sein damaliger Trainer Frédéric Di Biase. «Er war ein toller Junge, der immer lächelte, überhaupt kein Raufbold. Er war ein guter Fußballer. Ich habe ihn nie meckern hören.»

Ridney zog später mit seiner Familie in die Hauptstadt, besuchte das Lycée des Arts et Métiers in Dommeldingen und spielte bei Racing und bis 2018 bei RM Hamm Benfica. Der Club vom Cents zeigte sich am Wochenende ebenfalls schockiert. Alex Lopes, der Vorsitzende des Vereins, erinnerte sich an Ridneys Freude am Fußball. Eine Autopsie wird am Montag durchgeführt. «Dadurch sollte der genaue Todeszeitpunkt erfasst werden können», so die französische Staatsanwaltschaft. Sie hat eine Untersuchung wegen Mordes eingeleitet und die Kripo Metz damit befasst.

(Jean-François Colin/L'essentiel)