Die meisten sind online, um zu chatten

Luxemburg gehört zu den vernetztesten Ländern in Europa. 96 Prozent der Bevölkerung Luxemburgs habe in den letzten drei Monaten mindestens einmal das Internet benutzt. Das geht aus einer Eurostat-Studie hervor, die am Montag veröffentlicht wurde. Diese Daten beruhen auf einer Umfrage, die 2019 durchgeführt wurde. Laut Studie ist der Anteil an Internetnutzern in zwölf Jahren von 78 auf 96 Prozent gestiegen. Damit rangiert Luxemburg nach Schweden und Dänemark auf dem 3. Platz – weit vor dem europäischen Durchschnitt von 87 Prozent.

Doch was treiben die Menschen in Luxemburg online? 83 Prozent der Einwohner im Alter von 16 bis 74 Jahren nutzen E-Mail-Dienste. Soziale Netzwerke sind ebenfalls sehr beliebt. Der Anteil der Nutzer ist seit 2010 von 39 Prozent auf 63 Prozent gestiegen. Besonders häufig genutzt sind Kurznachrichten-Dienste wie WhatsApp oder Facebook Messenger (72 Prozent).

Keine großen Unterschiede zwischen Männer und Frauen

Insgesamt 72 Prozent der Befragten gaben an, Nachrichtenseiten wie L’essentiel über das Internet zu lesen. Ein Anteil, der in den letzten Jahren stark gestiegen ist (59 Prozent im Jahr 2010). Online wird auch nach Waren und Dienstleistungen gesucht (67 Prozent), Musik gehört (61 Prozent) und Online-Banking genutzt (71 Prozent).

Im vergangenem Juli hatte der Statec bereits eine Studie zu diesem Thema veröffentlicht. Dabei stellte sich heraus, dass «es bei der Nutzung des Internets keine großen Unterschiede zwischen Männer und Frauen gibt». Dennoch gibt es Geschlechterunterschiede, unter anderem im Bereich Gaming. Bei der Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen haben Männer (66 Prozent) generell mehr Interesse am Online-Gaming als Frauen (39 Prozent). In Luxemburg gehen übrigens mehr Menschen über das Smartphone (80 Prozent der Nutzer) online als über den PC (61 Prozent).

(jg/L'essentiel)