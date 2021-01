Das Autofestival soll online ins Rollen kommen

Einen Becher Crémant in der rechten Hand, die linke auf der Motorhaube. Das Bild gehört zwar nicht der Vergangenheit an, aber zumindest in diesem Jahr werden wir es nicht mehr sehen. Das 57. Autofestival im Großherzogtum findet aufgrund der Corona-Pandemie unter besonderen Bedingungen statt.

Philippe Mersch, Präsident des Verbands der Automobilhändler und der Mobilität (Fedamo) erklärt: «Wir werden uns auf das Wesentliche konzentrieren, Menschen beraten, Autos verkaufen, und wir werden weniger Wert auf den festlichen Teil legen als in den vergangenen Jahren. Die Priorität liegt nicht dort, das ist für ein anderes Mal».

Interessierte können sich auch online informieren

Die Händler halten sich zwar landesweit bereit, um die Öffentlichkeit unter Einhaltung der Gesundheitsvorschriften zu empfangen, aber in diesem Zusammenhang ist das Virtuelle zu einer guten Anlaufstelle geworden. Bei Losch wurde eine spezielle Onlinepräsenz erstellt, auf der Besucher sich die Modelle anschauen und einen Besuch vor Ort planen können. «Wir hatten das Bedürfnis, die Kunden zu informieren, um sie zu beruhigen und ihnen die Möglichkeit zu geben, mit mehr Komfort und Sicherheit online Termine zu vereinbaren», erklärt Miriam Eisenmenger, Marketingleiterin der Gruppe.

« Solche Dinge kann man durch Online-Angebote nicht kompensieren »

Obwohl die Konfiguration der Fahrzeuge und sogar das kommerzielle Angebot aus der Ferne erfolgen kann, findet bei diesem Autofestival «das Schreiben eines Bestellformulars immer in persona statt. Und wir wissen, dass das Festival eine Gelegenheit für den Kunden ist, das Fahrzeug zu sehen und das Lenkrad in die Hand zu nehmen, um zu wissen, was ihn erwartet», sagt Philippe Mersch und fügt hinzu: «Solche Dinge kann man durch Online-Angebote nicht kompensieren.»

In der Regel wird ein großes Drittel des Umsatzes in diesem Zeitraum erzielt. Marc Graas, Geschäftsführer von Autodis Esch will zwar optimistisch bleiben, «aber ich glaube nicht, dass wir die üblichen Verkaufszahlen erreichen werden, denn es werden nur diejenigen kommen, die wirklich ein neues Fahrzeug brauchen. Die Kunden, die sich spontan in ein Auto verlieben werden nicht dabei sein». Dabei würden die emotionalen Kunden etwa ein Viertel aller Käufer ausmachen, sagt Graas. «Aber vielleicht können wir das mit denjenigen ausgleichen, die im Jahr 2020 das Fahrzeug gewechselt hätten aber nicht konnten oder wollten. Möglicherweise gibt es auch einen Nachholbedarf bei der zeitlichen Verzögerung der Inzahlungnahme».

(L'essentiel/Mathieu Vacon)