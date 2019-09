Trotz Dürre gute Weinlese in Neumünster

Unter zögerlichen Sonnenstrahlen fand am Montagmorgen die Ernte der Trauben aus dem Weinberg der Gärten des ehemaligen Klosters Neumünster statt. Am Fuße des Bockfelsen ernteten die Winzer die ersten Trauben des Jahres. In den Weinbergen mitten in der Hauptstadt erfolgt die Weinlese noch auf altmodische Weise.

Trotz einiger vertrockneter Trauben ist Winzer Nicolas Ries-Thirifay recht zufrieden. «Wir hatten wegen der Dürre in diesem Sommer einige kleinere Probleme, aber ansonsten war die Ernte in diesem Jahr sehr gut», erklärt er. Aus rund 260 Kilogramm Trauben werden so etwa 200 Liter Wein. Der edle Tropfen ist allerdings nicht zum Verkauf bestimmt, sondern wird bei Empfängen der Stadt Luxemburg oder als Geschenk bei offiziellen Besuchen im Rathaus serviert.

Im Jahr 2004 renovierte die Stadt Luxemburg die Terrassengärten der Abtei, um neben den seit jeher dort angebauten Gemüsegärten wieder Weinreben und Heilpflanzen anzubauen.

(L'essentiel/Sara Lima)