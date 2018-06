Sommerschlussverkauf lockt mit satten Rabatten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Sommerschlussverkauf steht vor der Tür. Wie jedes Jahr können Kunden wieder um die Wette shoppen und Kreditkarten zum Glühen bringen. Die Verkäufer locken von Freitag, den 29. Juni, bis Samstag den 28. Juli, mit reduzierten Preisen.

Damit auch genug Zeit zum Stöbern und Anprobieren bleibt, öffnen die Läden in der Hauptstadt am ersten Tag des Schlussverkaufs bis 21 Uhr. Zudem gewähren die Geschäfte an den vier Sonntagen von 14 bis 18 Uhr Zutritt. Die Öffnungszeiten können allerdings von Gemeinde zu Gemeinde variieren. «Die Händler müssen die prozentuale Preissenkung deutlich erkennbar machen», erklärt Claude Bizjak, Mitglied der Geschäftsleitung des Luxemburger Handelsverbandes (CLC). «Zudem können die Händler die Höhe des Rabatts während des gesamten Verkaufszeitraums frei bestimmen», erklärt er weiter.

Mit etwas Glück können Sie also von Rabatten bis zu 90 Prozent profitieren. In Lothringen startet der Sommerschlussverkauf bereits morgen. In Belgien werden die Rabatte erst ab dem 1. Juli gewährt.

(Joanne Reinard/L'essentiel)