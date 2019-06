Shoppingcenter der Zukunft in Luxemburg

Eigentlich hätte das neue Shoppingcenter an der Cloche d'Or am 14. Mai seine Pforten für die Kundschaft öffnen sollen. Aufgrund von notwendigen Tests an der Klimatechnik konnte dieser Termin allerdings nicht eingehalten werden. Am 28. Mai war es nun so weit.

Das Einkaufszentrum, zu dem früher die ganze Familie ihren Ausflug im Auto gemacht hat, scheint sich heute in einem Wandel zu befinden. Der Trend zu Single-Haushalten, nachhaltigeres Konsumverhalten und die Entwicklung von Lieferdiensten könnten das traditionelle Konzept gefährden. Ist das Einkaufszentrum also am Ende?

In Luxemburg zeichnet sich ein Umbruch in etwas Neues, Zeitgemäßes ab. Auchan hat gerade seinen dritten «Lifestore» an der Cloche d'Or (nach Turin, Italien, und Jiaxing, China) eröffnet, mit dem die Marke einen «Paradigmenwechsel» und «viel mehr als ein Geschäft» verspricht. Der Kunde betritt eine 12.000 Quadratmeter große Verkaufsfläche, die in drei Hallen mit unterschiedlichen Produkten und Dienstleistungen unterteilt ist. Auch die Atmosphäre ist überall anders.

Ein Ort zum Leben

«Seit zwanzig Jahren wird uns gesagt, die Ära der Shoppingcenter geht zu Ende, dabei steckt ganz viel Potenzial darin», sagt Christophe Burtin, Partner der Strategieberatung Kea und Partner. «Das Einkaufszentrum von morgen ist sowohl ein Ort zum Konsumieren als auch ein Ort zum Leben, mit einer umfassenden Palette an Produkten und Dienstleistungen, die je nach Standort oder Kundentyp ausgerichtet sind», so Tina Schuler, Geschäftsführerin der französischen Marken Géant Casino, Casino Supermärkte, Casino Proximités und Leader Price.

An der Cloche d'Or verändert der Auchan-Supermarkt daher seine traditionellen Muster. Keine Schlangen an der Kasse, keine starren Gänge mehr. Stattdessen soll der Salat gepflückt werden, in der Mitte wartet ein Bierausschank. «Null Abfall»-Lösungen soll her und ein fast persönlicher Empfang. Mit diesem Modell will Auchan seinen Gewerbeflächen zu einem attraktiven Ort für Familien machen, um einzukaufen, aber auch um zu essen und Spaß zu haben.

(nc/L'essentiel/afp)